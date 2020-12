Lutto ad Afragola per la morte di Antonietta Di Maio, 47enne stroncata dal Covid-19. La donna, insegnante, abitava da diversi anni a Capodrise, in provincia di Caserta, ma era ancora legatissima alla sua città di origine nel napoletano, dove tra l’altro abitano ancora tutti i suoi familiari.

Lutto ad Afragola, Antonietta muore di Covid a 47 anni

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, Antonietta è morta questa mattina nella sua abitazione di via Rao a Capodrise. Affetta da Covid, era a casa da una quindicina di giorni e respirava soltanto grazie all’aiuto della bombola d’ossigeno. All’alba le sue condizioni sarebbero drammaticamente peggiorate culminano in un malore fatale che non le ha lasciato scampo.

Apprezzata insegnante, Antonietta era di servizio a Roma: lascia una figlia di 16 anni e tutti i familiari che vivono ad Afragola. E’ stato proprio la 16enne a chiamare i soccorsi in casa, ma quando gli operatori del 118 sono arrivati, per la donna non c’era più niente da fare. Probabilmente già nel pomeriggio la povera Antonietta sarà trasportata, per l’ultimo viaggio, nel cimitero della sua cittadina d’origine, Afragola.

