Il 20enne rimasto gravemente ferito giovedì in un incidente stradale ai Quartieri Spagnoli è stato trasferito dal Vecchio Pellegrini all’Ospedale del Mare. Circa 200 persone, tra parenti e amici, si sono riunite stanotte nel piazzale antistante il reparto di rianimazione del nosocomio di Ponticelli dove il ragazzo è stato ricoverato.

20enne grave portato all’ospedale del Mare: 200 familiari davanti all’ingresso

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, poco prima della mezzanotte, per seguire attentamente l’evolversi della situazione. Per fortuna non si registrano aggressioni o danneggiamenti.

Il paziente, che versa in gravi condizioni, risiede ai Quartieri Spagnoli e l’altro ieri è stato vittima di un incidente stradale.

Secondo quanto ricostruito finora, il giovane avrebbe perso il controllo della motocicletta, una Aprilia 900, mentre percorreva via Santa Maria Ognibene. Il 20enne sarebbe finito contro alcuni paletti, la parte anteriore della moto si è distrutta e lui ha riportato diversi gravi traumi agli arti e al torace.

Mentre il giovane era ricoverato nell’Ospedale Pellegrini, alla Pignasecca, sarebbero stati registrati momenti di forte tensione per l’arrivo di decine di persone, familiari e amici del ragazzo. Per riportare la situazione sotto controllo era intervenuta la Polizia di Stato, con diverse volanti.