Mugnano. Polizia locale in azione, chiuse per 5 giorni due attività gestite da cittadini cinesi. Negli ultimi giorni si sono intensificate i controlli anti Covid in tutto il territorio.

Nei due negozi, ubicati entrambi in via Pietro Nenni, venivano venduti non solo generi e beni di prima necessità, ma anche articoli natalizi. Nella giornata di ieri altre due attività commerciali, per analoghi motivi, erano state chiuse dai carabinieri anche nel confinante comune di Villaricca.

