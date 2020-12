GIUGLIANO. “E’ una città senza controlli, l’amministrazione ha il dovere di far rispettare le regole”. Sono le parole del consigliere di minoranza Francesco Iovinella durante Campania Oggi, la trasmissione di Teleclubitalia in onda dal lunedì al venerdì alle 13 e alle 18.30.

L’esponente di Italia Viva ha denunciato la mancanza di controlli anti-Covid e per il rispetto delle ordinanze del sindaco. “E’ una città senza controlli – dice -. Comprendo bene che ci sono difficoltà nel personale mancante ma ci sono ancora assembramenti di giovani che dopo le 18 ancora sono per strada e questo non fa intravedere uno spiraglio di luce visto che negli ultimi 15 giorni abbiamo avuto un tasso di mortalità abbastanza alto. L’amministrazione ha il dovere di far rispettare le regole. Il senso di responsabilità deve partire dalle famiglie, ma anche dall’amministrazione con una presenza costante sul territorio”.

Iovinella poi dice che l’opposizione “non ha avuto alcuna telefonata da parte del sindaco e della maggioranza, forse avranno perso il numero – dice – ma siamo comunque disponibili a far sì che le cose vadano per il meglio per la nostra città”.

Già con un post sui social, il consigliere di minoranza aveva definito Giugliano “zona bianca”. “Basterebbe una zona rosè, purché lo sia – dice il consigliere di Italia Viva, citando le parole del presidente De Luca -. Tutto sembra procedere normalmente, tante persone in strada senza rispetto per le misure precauzionali. Non ci sono controlli”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it