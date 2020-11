Ha scatenato non poche polemiche l’immagine andata in onda ieri a Non è l’arena su La7 del Vesuvio che erutta Covid. E in tanti stanno criticando in queste ore il sindaco Luigi de Magistris che era ospite in puntata ma non ha detto nulla a riguardo.

Ora è lo stesso primo cittadino a parlare e dire la sua in merito: “Il Vesuvio che sembra eruttare virus? Un’immagine brutta, di certo sbagliata di cui francamente non mi sono neppure accorto in quanto ero in collegamento dal mio ufficio e non guardavo la scenografia – dice il sindaco -. La trasmissione, però, non è stata affatto contro Napoli. Anzi si è documentato ieri come altre volte come la cattiva gestione politica della sanità regionale stia danneggiando i cittadini napoletani e gli operatori sanitari. Il disegno è quindi sgradevole ma contestualizzandolo con il tema in trasmissione, non ha nulla a che vedere con le campagne denigratorie nei confronti della città che spesso siamo costretti a leggere, a vedere ed ascoltare”.

