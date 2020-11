Grande fratello Vip 30 novembre: ecco tutte le anticipazioni del reality. Questa sera a partire dalle 21 e 35 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Gf Vip. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, sta avendo notevole successo, motivo per cui, a partire dal mese di dicembre, l’appuntamento raddoppierà nuovamente.

Questa sera, 30 novembre, assisteremo ad una puntata ricca di intrighi, tra nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa, ed alcuni che tra i nominati dovranno lasciare la casa più spiata d’Italia. Entriamo, però nel dettaglio, e scopriamo insieme, chi sarà il nuovo concorrente del Gf Vip.

Un nuovo concorrente

Il Gf Vip di quest’anno, nonostante la pandemia risulta essere il posto più sicuro. A confermare questa tesi, è anche uno tra i cantanti, autori musicali e show man dell’interno panorama artistico italiano ed internazionale. Infatti, questa sera, varcherà la porta del Gf Vip, per la sua seconda volta, Cristiano Malgioglio. Ad annunciarlo è lui stesso sui social.

Nel post, Malgioglio, spiega i motivi che lo hanno spinto a ripartecipare al reality. “Ho bisogno di socializzare. Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia… e io non volevo che entrasse dentro di me. La vida es un Carnaval cantava la mia adorata Celia Cruz, bisogna sorridere anche se si è tristi. Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio”.

Spingendosi oltre, aggiunge: “Un consiglio all’amico Alfonso Signorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip, perché io non sono né l’uno né l’altro. SONO UNO DI VOI. La mia vita è così normale, che cambia solo quando sono in scena. Spero di portare molta leggerezza in questo momento così incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo…Vi amo”. Il Gf Vip, dunque, acquisisce un nuovo concorrente, che di certo porterà brio e leggerezza. Qualità, queste, tipiche di un personaggio come Malgioglio.

“Questo Covid mi stava facendo perdere tutta la gioia – ha detto -.Ero spaventatissimo. Quando ho ricevuto l’invito da parte della produzione del programma c’ho dovuto pensare per un mese. Ne ho anche parlato con il mio neurologo, lui mi ha convinto adaccettare per proteggermi”.

Gf Vip: discussioni e nuove nomination

Il Gf Vip questa sera affronterà anche il tema delle discussioni tra i vari concorrenti e le eliminazioni. Infatti, si deciderà chi tra Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Enock Barwuah e Francesco Oppini, dovrà lasciare la casa.

A differenza degli altri, l’unico veramente intenzionato a restare all’interno del Gf Vip, è solo Andrea Zelletta. Quest’ultimo in settimana si è avvicinato sempre di più ad Elisabetta Gregoraci, finendo allo scontro con Pierpaolo Pretelli e con Enock Barwuah, i suoi amici, per via del loro rapporto un po’ stretto che spesso lo taglia fuori.

Il Gf Vip durante questa settimana è stato ricco di discussioni, che hanno visto come protagonisti, inaspettatamente Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. A far scattare la scintilla sono stati Zorzi e la Orlando, infastiditi dal rapporto che Maria Teresa ha intrattenuto con Dayane Mello e Adua del Vesco.

Stefania, inoltre, ha deciso di affrontare Maria Teresa, accusandola di aver detto delle parole poco gentili a Tommaso e di aver prosciugato le energie di Francesco Oppini. Le due hanno discusso e litigato nella stanza della sauna fino a che la Ruta non si è sciolta in lacrime ammettendo di essere gelosa dell’influencer. A dare aiuto alla conduttrice è arrivato il messaggio del compagno Roberto che le ha chiesto di non mollare. Come terminerà la disputa lo scopriremo questa sera in una nuova puntata del Gf Vip.

continua a leggere su Teleclubitalia.it