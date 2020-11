È una giornata importante, questa, per Monte di Procida.

Maggioranza e minoranza in consiglio comunale hanno scelto di fare fronte comune per affrontare la situazione eccezionale che stiamo vivendo: forse per la prima volta nella storia del nostro paese, il Consiglio Comunale approverà all’unanimità il bilancio 2020.

L’impegno comune a fronteggiare le pesanti conseguenze economiche della pandemia ha consentito di trovare una intesa unitaria per costituire, e dotare di importanti risorse, un fondo per interventi mirati a riparare alle gravi difficoltà derivanti dall’emergenza epidemiologica.

Il Comune di Monte di Procida, grazie a questo strumento, che va ad aggiungersi agli interventi statali e regionali, avrà modo di essere al fianco delle imprese di Monte di Procida, difendendo la loro capacità di rimanere sul mercato e mantenere i livelli occupazionali, e al fianco delle famiglie più in difficoltà.

È un segno di maturità ed un forte segnale di coesione che l’Amministrazione, “Sì Insieme” e “Onda Civica” vogliono dare a Monte di Procida: in questo momento storico è importante lavorare insieme per trovare assieme, con uno sforzo solidale, la strada per uscire tutti assieme da questa grave crisi.

