Una lunghissima fila per entrare al “Maximo” di Roma. Assembramenti e caos per poter ammirare il nuovo centro commerciale e soprattutto fare acquisti da Primark, il primo nel Lazio del famoso marchio di abbigliamento low cost.

Apre Maximo, nuovo centro commerciale: centinaia di clienti in fila per Primark

Il Maximo è il terzo centro commerciale più grande di Roma ed ha aperto oggi, 27 novembre, proprio in occasione del Back Friday e dunque dei maxi sconti.

Sono migliaia i romani che stanno cercando di fare acquisti nei 150 negozi dello shopping center. I gestori hanno messo in campo tutti i dispositivi per garantire la sicurezza degli ospiti, dalle colonnine di gel igienizzante ai percorsi dedicati, dalla sorveglianza anti-assembramenti da parte di 50 addetti alla segnaletica per favorire il distanziamento.

Ma questo non sembra essere stato abbastanza. Gli assembramenti, per il momento, sono però all’interno dello shop center e non all’esterno. Inoltre, secondo l’ultimo dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i centri commerciali posso restare aperti oggi, ma non nel weekend.

