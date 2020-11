Quasi tutti gli indici sono in calo in Campania. Il tasso di crescita dei nuovi contagi è in riduzione, così come il numero dei ricoveri e delle terapie intensive. Si preparano le condizioni per portare tutta la regione in zona arancione.

Campania, dal 3 dicembre possibile la zona arancione

Dall’8 novembre, quando è scattata la zona rossa e le sue restrizioni, si è registrata una chiara decelerazione dell’epidemia. Nella settimana che va dal 9 al 15 novembre si è registrata una media di 3.470 positivi rispetto ai 3.900 della prima settimana di novembre. Ma alimentare buone speranze è soprattutto l’indice Rt, che misura la trasmissione del contagio. L’8 novembre era pari a 1,62. Domenica scorsa, per la prima volta, è sceso sotto l’1, attestandosi intorno a 0,99.

Stabile anche il numero dei ricoveri. L’ospedale Cotugno, per la prima volta, non è più saturo. La decongestione delle strutture sanitarie è palese anche all’esterno dei pronto soccorso, dove non si registrano più le file di due settimane fa. Il virus ha allentato la sua morsa, anche se il tasso di ospedalizzazione resta alto. La Campania, pur essendo stata ritenuta ad alto rischio, presenta ora tuttavia un trend epidemiologico in evidente miglioramento.

Ci sarebbero dunque le condizioni per passare in zona arancione, il che significa possibilità di uscire anche al di fuori dei motivi di stretta necessità ma obbligo di permanenza nel proprio comune di residenza. La prossima settimana sapremo quale è il destino della regione in vista dell’Immacolata.

