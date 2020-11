In Campania così come nel resto d’Italia, la seconda di Coronavirus sembra aver raggiunto il picco epidemico. Ora la curva del contagio è in fase di calo. Secondo gli esperti, è merito del secondo lockdown imposto dal Governo circa 15 giorni fa.

Il ministero della Salute venerdì si riunisce con la cabina di regia per decidere il riassetto delle zone di rischio epidemico delle regioni dopo che lunedì scorso il ministro Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza con cui ha rinnovato le misure restrittive per la provincia autonoma di Bolzano e Basilicata, Liguria e Umbria.

Campania ancora zona rossa

Come riporta Il Mattino, la Campania potrebbe comunque restare in zona rossa soprattutto per consolidare i risultati fin qui raggiunti, ossia il calo dei contagi ma anche la stabilità delle terapie intensive che da alcuni giorni ruotano attorno alle 200 unità. I guariti sembrano essere sempre più rispetto ai nuovi positivi. Un andamento che lascia ben sperare in vista delle vacanze natalizie, e sopratutto per i mesi successivi.

Ieri in Campania i decessi sono stati ancora tanti, 47, per una media settimanale di 39 al giorno aumentata nell’ultima settimana ma conservando il primato del valore più basso del Paese rispetto alla massa dei contagiati contati a partire dal 1 ottobre a fronte di un’Italia che ha raggiunto la più alta percentuale di decessi per abitante in Europa dopo il Belgio.

