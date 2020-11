Giugliano. Nelle campagne giuglianesi continua il disastro ambientale. Il punto critico è diventato ora via Carrafiello nord. La strada a ridosso del campo rom negli ultimi tempi sembra essere zona franca per malviventi ed ecocriminali.

Questo è il triste scenario. Immagini che purtroppo sono abituati a vedere da anni i cittadini di Giugliano e dintorni. Un fenomeno che ancora non si riesce a debellare, entrato ormai a far parte della quotidianità in questa zona. Ci sono veicoli sventati e incendiati, probabilmente resti di refurtiva derivante da furti, rifiuti di ogni tipo (dai mobili agli scarti di lavorazione come guaine e calcinacci, passando per gli elettrodomestici e vestiti), cumuli di terra bruciata vicino alle coltivazioni. Roghi tossici senza sosta che liberano altra diossina nell’aria. Una strada usata quindi dopo i colpi o dopo la lavorazioni abusive da chi opera in nero.

Innumerevoli gli appelli lanciati da cittadini ed agricoltori del posto, che provano a resistere nonostante le tante difficoltà. Proprio nell’accampamento rom, la scorsa settimana c’è stato un controllo dei carabinieri che si è concluso con il sequestro di 7 veicoli. Un’operazione – hanno fatto sapere i militari dell’Arma – per contrastare proprio l’abbandono indiscriminato di rifiuti ed i reati che hanno interessato alcuni imprenditori agricoli della zona. La situazione in via Carrafiello resta però disastrosa.

