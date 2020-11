Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza con cui rinnova le misure restrittive previste per la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Basilicata, Liguria e Umbria.

Si tratta di un’ordinanza che ha solamente lo scopo di confermare le misure attualmente vigenti e la suddivisione in diverse aree di questi territori, considerando che ogni due settimane l’applicazione delle fasce deve essere confermata.

Speranza ha quindi firmato l’ordinanza che conferma quanto previsto ormai 14 giorni fa per queste Regioni. L’ordinanza ha validità fino al 3 dicembre 2020, data in cui scade il dpcm del 3 novembre che ha previsto la suddivisione dell’Italia in zone gialle, arancioni e rosse.

Confermata zona rossa per Bolzano, arancione per Basilicata, Liguria e Umbria

L’ordinanza firmata oggi conferma in parte quella risalente al 10 novembre. In quel provvedimento veniva prevista la zona rossa per la provincia autonoma di Bolzano (che in realtà si era già auto-proclamata area rossa), ma anche quella arancione per Basilicata, Liguria e Umbria. Inoltre, nell’ordinanza del 10 novembre era prevista anche l’istituzione della zona arancione in Abruzzo e Toscana.

Nei giorni successivi, però, queste due Regioni hanno visto un ulteriore passaggio di fascia, diventando entrambe zona rossa. Motivo per cui l’ordinanza di oggi, che rinnova le misure del 10 novembre, non riguarda Abruzzo e Toscana.

