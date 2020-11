Gf Vip: i 7 vip finiti in nomination. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip, che ha tenuto incollati allo schermo 3.497.000 spettatori, pari al 20.2% di share. Il programma sta ottenendo sempre più successo, per questo, ieri sera, Alfonso Signorini, ha comunicato, anche ai concorrenti del Gf Vip, del prolungamento del reality sino al 7 febbraio 2020.

La reazione dei concorrenti

Il Gf Vip sarà prolungato fino al 7 febbraio 2021, ma la reazione dei concorrenti, che sono all’interno della casa del Gf Vip, non è stata delle migliori. Infatti, quando Alfonso Signorini ha “lanciato la bomba”, i concorrenti hanno reagito a tale notizia con sgomento e disappunto.

C’era tra i Vip, chi piangeva e chi ridendo ha ipotizzato fosse uno scherzo. Ma il conduttore richiamandoli all’ordine ha detto: “Per qualcuno di voi più di altri non sarà facile, nessuno di voi è ovviamente obbligato a restare, vi daremo del tempo per pensarci ma pensate a quello che vi hanno detto i vostri familiari”. Inoltre, ha aggiunto: “In questo momento la Casa è il posto più sicuro d’Italia”.

Gf Vip: il momento dell’eliminazione

Ieri sera gli spettatori del Gf Vip, hanno anche assistito all’eliminazione di uno dei personaggi di spicco, emblema della casa. Si tratta della contessa Patrizia De Blanck, che ha dovuto abbandonare la casa, lasciando sgomenti il resto dei coinquilini, che con lei avevano instaurato un buon rapporto. Scossi da tale decisione sono stati soprattutto Maria Teresa Ruta ed Enock.

Quest’ultimo, infatti, proprio con la De Blanck, aveva legato tantissimo, tanto che la titolata spesso si era confidata con lui, ed al momento dell’uscita gli ha detto: “Ti voglio davvero bene, mi sono affezionata a te”. Tale eliminazione, era però prevedibile, in quanto, il pubblico del Gf Vip, dopo averla amata inizialmente, nelle ultime settimane ha apprezzato sempre meno alcune dichiarazioni nei confronti degli altri concorrenti, in particolare quelle contro Tommaso Zorzi.

Le prime nomination

Dopo l’eliminazione della De Blanck e l’annuncio del prolungamento del programma, per i concorrenti del Gf Vip è il momento di entrare in confessionale e scegliere chi secondo loro dovrebbe lasciare la casa del Gf.La prima è Stefania Orlando che entra nel confessionale e fa il nome di Dayane Mello, dicendo: “Mi piacciono le persone che dicono le cose in faccia”. Entra poi Maria Teresa Ruta che Selvaggia Roma, in quanto secondo lei non ha fatto un passo indietro.

Francesco Oppini fa un nome alquanto prevedibile, infatti dice: “Nomino Rosalinda, abbiamo un rapporto di alti e bassi, ma dopo le cose sentite questa sera sono frecciate pesanti”. Anche Elisabetta Gregoraci fa un nome prevedibile: “Nomino Selvaggia, credo sia sotto l’occhio di tutti, anche se ci siamo parlate”. Andrea Zelletta, entrato in confessionale, dice: “Nomino Selvaggia perché abbiamo avuto una discussione dove metteva in dubbio la mia amicizia con Pierpaolo”, mentre Rosalinda la cui nomination è palese dice: “Nomino Francesco di nuovo perché ci sono delle cose che non mi sono chiare”.

Gf Vip: proseguendo le nomination

È la volta poi di entrare nel confessionale del Gf Vip per Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo in maniera decisa dice: “Nomino Selvaggia perché ho cercato di andare un po’ più nel profondo, lei ha un vissuto molto forte e volevo tirarle fuori di più, ma mi parlava sempre di Elisabetta”. Anche Enock fa il nome di Selvaggia e dice: “Nomino Selvaggia che ha detto cose che non mi sono piaciute su mio fratello e i miei amici”.

Si prosegue poi con Dayane Mello, che nel confessionale non nasconde di essere felice di proseguire l’avventura del Gf Vip e poi nomina Enock, affermando: “perdono, ma non dimentico”.

Tocca poi a Selvaggia Roma fare la sua prima nomination, ed entrand nel confessionale dice: “Non voglio nominare Elisabetta, ma nomino Enock perché io non dico le bugie”. Tommaso Zorzi invece: “Nomino Andrea Zelletta perché continua ad essere per me un grande non pervenuto. Non c’è nelle dinamiche e c’è quando gli fa comodo esserci”. L’ultima nomination è quella di Giulia Salemi che dice: “Nomino Elisabetta Gregoraci, è la donna con cui passo meno tempo nella casa”.

Dunque quelli a rischio eliminazione sono 7, e sono: Selvaggia Roma, Francesco Oppini, Enock, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Nella prossima puntata sapremo chi tra questi dovrà lasciare la casa del Gf Vip.

