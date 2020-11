Non solo Covid. Una drammatica notizia arriva da Roma nel mezzo della pandemia. E’ morta a soli 18 anni Beatrice Coletta, originaria di Aielli, in provincia de L’Aquila.

Roma, morta a 18 anni Beatrice Coletta

Così come riporta Il Messaggero, Beatrice era una grande tifosa della Roma e una studentessa modello. Avrebbe avuto un malore nella sua abitazione a Roma nella notte tra venerdì e sabato. Trasportata d’urgenza in ambulanza, è deceduta in ospedale. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La giovane Beatrice è spirata all’ospedale di Tor Vergata per un arresto cardio circolatorio. Una morte che ha gettato nel più profondo sconforto i suoi amici. La sua scuola, il Pio XI di Roma, ha postato un commosso ricorso sulla sua pagina Facebook, così come un suo professore. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore.

“Beatrice era una forza della natura – scrive la pagina della scuola Pio XI -, aveva esuberanza, passione ed intelligenza. Dava la sua opinione durante le lezioni con sicurezza, rendendo il confronto serio, profondo e avvincente. Viveva la sua vita a colori e tinte forti in ogni istante. Per questo ieri siamo stati travolti, alla notizia di un dolore così straziante e inaspettato, per averla persa così prematuramente. Ci consola il pensiero che all’alba di ieri la luce del Signore l’abbia accolta, che la sua vita, così come lei sapeva esprimerla, sia diventata tutta di un colore più forte e intenso nelle braccia del Padre Celeste”.

