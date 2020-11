Dopo il tampone sospeso nel Rione Sanità, Napoli continua a mostrare il suo grande cuore. Anche a Napoli est, precisamente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, è partito sabato 21 novembre e proseguirà per le prossime settimane un progetto di screening sanitario completamente gratuito per le famiglie in difficoltà. Titolo dell’iniziativa: «O teng e to dong».

Il progetto sarà attivo ogni sabato seguendo lo slogan «Se stai a problemi vieni in Fondazione per un tampone gratis. Se puoi aiutare, regala un tampone a chi non può». Si tratta, però, è bene specificarlo non di tamponi molecolari ma di tamponi antigenici. Dunque test in grado di dare risultati in circa 15 minuti ma che non possono garantire il 100% della precisione scientifica.

L’iniziativa, nata da una collaborazione tra la Fondazione Famiglia di Maria, la Farmacia Centrale Ciamillo e Fast (Farmacisti attivi sul territorio) come ci spiega il presidente, Pietro Carraturo, non sarebbe stata possibile senza il contributo di diversi sponsor.A contribuire però sono stati anche molti cittadini.

Nel video che segue Anna Riccardi, presidente Fondazione Famiglia di Maria, e il dott. Carraturo spiegano come aderire al progetto.

