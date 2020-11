Tragedia sfiorata oggi pomeriggio a Fuorigrotta. Poco dopo le 14 un grosso albero in via Giulio Cesare è crollato in strada. Per fortuna non si registrano vittime. Il fusto è stato abbattuto da una forte raffica di vento.

Vento killer, a Fuorigrotta crolla un albero

Secondo quanto riportato anche dal consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, nessun pedone o auto stava transitando al momento del crollo. Secondo alcuni residenti, l’arbusto era già pericolante. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato. L’allerta meteo che sta interessando il Mezzogiorno d’Italia in questo weekend sta facendo danni ovunque. A Crotone decine di strade sono sommerse dall’acqua. A Napoli e nel casertano il vento sta sradicando piante e scoperchiando coperture e cartelloni pubblicitari.

E’ purtroppo un triste fenomeno che negli ultimi anni, durante la stagione delle piogge, si ripete: il vento piega gli alberi facendoli rovinare al suolo. In alcuni casi con effetti letali, come capitò nell’ottobre del 2018, quando uno studente di Ingegneria venne travolto e ucciso da un albero in via Claudio, a pochi passi dallo stadio. Tantissimi gli appelli lanciati dalla cittadinanza e dalle associazioni tra Fuorigrotta, Posillipo e corso Umberto per salvare gli spazi verdi e metterli in sicurezza.

continua a leggere su Teleclubitalia.it