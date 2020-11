La pioggia ma soprattutto il vento forte hanno bersagliato stanotte varie zone della Campania, causando anche la caduta di molti rami e alberi. A Sarno, in provincia di Salerno, le forti raffiche di vento hanno sollevato il container per il triage Covid dell’ospedale Villa Malta.

Sarno, danni in ospedale: il vento forte solleva container per pazienti covid

E non solo. Il vento è riuscito a rovesciare il bagno chimico e a far volare una canna fumaria. Per fortuna non ci sono feriti.

“Sto effettuando da questa mattina dei sopralluoghi – dichiara il sindaco Giuseppe Canfora – Ho già avvisato e sono in contatto con la Protezione Civile Regiinale. Il cimitero è chiuso. Invito tutti ad evitare spostamenti se non in casi strettamente necessari. Fate la massima attenzione”.

