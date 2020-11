Questa sera, a partire dalle 21 e 35, su Canale 5, assisteremo ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni che riguarderanno il percorso dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip: le eliminazioni

Stando alle prime anticipazioni che giungono dalla casa del Grande Fratello Vip, questa sera, assisteremo all’eliminazione di uno dei concorrenti in gara. Infatti, stavolta, a finire al televoto, sono la contessa Patrizia De Blanck e Francesco Oppini. Uno dei due questa sera dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello.

Tale decisione desta non poche preoccupazioni, sia per i diretti interessati, che per il resto dei concorrenti. Infatti, come riporta il sito ufficiale del Grande Fratello Vip, stamane a tal proposito si sono esposti Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò. Stando alle anticipazioni ufficiali, Maria Teresa Ruta, mentre era intenta a far colazione, ha detto: “Mi dispiace sia che esca Francesco che per Patrizia”. In riferimento alla contessa ha poi aggiunto: “Bisogna prepararla a questa situazione, è dello stesso anno di mia mamma”. Anche Tommaso Zorzi sembra preoccupato di una possibile uscita della De Blanck, dicendo: “è lei che deve preparare noi a questa situazione”.

Entrambi, nonostante i diverbi avvenuti in casa, riconoscono quanto sia importante avere una presenza imprescindibile, come la contessa, all’interno del Grande Fratello Vip. Tali preoccupazioni riguardano solo i concorrenti all’interno della casa. Infatti, le anticipazioni, ci confermano che non avverrà l’eliminazione, ma anzi, chi sarà meno votato andrà direttamente in nomination lunedì prossimo. Per ora, stando ai sondaggi parziali, sarebbe in vantaggio la contessa De Blanck.

Nuovi scontri e le novità

Questa sera molto probabilmente Alfonso Signorini riaccenderà gli animi già bollenti di Selvaggia Roma. Infatti, durante la settimana ci sono stati nuovi e violenti scontri con Elisabetta Gregoraci. Il triangolo Roma, Pratelli, Gregoraci, si è risolto con Pierpaolo, che ha cercato più volte di far ragionare la conduttrice. Tale gesto, sembra, aver messo definitivamente una pietra sopra sulla loro amicizia speciale.

Pare poi che ci sarà un nuovo ingresso. Tra i nomi più gettonati vi è quello di Cristiano Malgioglio. L’entrata, all’interno della casa, potrebbe avvenire già questa sera.

Per gli amanti del programma, inoltre, vi è una bella notizia. Alfonso Signorini, questa sera, comunicherà ai vip il prolungamento del programma fino a febbraio. Tale notizia, però, potrebbe non essere presa bene dai concorrenti che non accettano la possibilità di passare il Natale ed il Capodanno nella casa del Grande Fratello Vip.

Stando a quanto emerso da queste anticipazioni, la puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, si prospetta ricca di colpi di scena, sia per i concorrenti all’interno della casa, che per i telespettatori che seguono il programma.

