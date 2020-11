Selvaggia Roma è finalmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Questa sera la show girl farà il suo ingresso all’interno della casa, dopo le indiscrezioni riguardo il Covid19. Ad annunciarlo lo stesso Alfonso Signorini, conduttore del programma.

Chi è Selvaggia Roma

Nata nel 1990, Selvaggia Roma prese parte all’edizione 2011/2012 di Uomini e Donne come corteggiatrice di Alessio Lo Passo – ex fidanzato di Giulia Montarini – nel trono che veniva definito “l’amore non ha età”. La influencer si fece conoscere apostrofando le 40enni con frasi ad effetto del tipo “quella non vale neanche un centesimo”, “quella specie di donna”.

La sua altezza corrisponde a 1 metro e 70 centimetri mentre il peso a 55 kg. L’ex protagonista di Temptation Island tiene tantissimo al suo fisico statuario, tanto che sembra essere una grande appassionata di fitness. Spesso sui social, infatti, si mostra mentre svolge attività fisica.

Tra gli altri amori di Selvaggia c’è senza dubbio quello per i tatuaggi e sul suo corpo ne conta diversi.

L’entrata di Selvaggia Roma

L’entrata di Selvaggia Roma, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è un evento molto atteso da parte degli appassionati del programma. Difatti la ragazza ha dovuto rimandare la sua partecipazione a causa del Covid 19. Fu lo stesso Alfonso Signorini a lanciare la bomba.

Ma nelle ultime ore l’influencer, ex protagonista di Temptation Island nel 2017, si è affrettata a fare chiarezza sul suo stato di salute. Difatti ha affermato: “Ho fatto il tampone prima di entrare al GFVIP e il risultato è negativo. Sto benissimo e voglio rassicurare tutti sul fatto che non sono stata a contatto con gli altri concorrenti”. Insomma, ingresso solo rimandato ma non annullato per il programma televisivo in onda ormai da due mesi.

Selvaggia Roma: le frecciatine alla Gregoraci

Selvaggia Roma non ancora deve fare il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che già lancia frecciatine. Dalla showgirl, infatti, il pubblico si aspetta tanto. In molti già ipotizzano che tra lei ed Elisabetta Gregoraci possano esserci non pochi scontri. Motivo di tale ipotesi, è il rapporto che la calabrese ha instaurato con Pierpaolo Pretelli.

Quest’ultimo, difatti, in passato ha avuto un flirt proprio con Selvaggia Roma.

La bella romana non si è lasciata però intimidire, tutt’altro. Infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato delle storie in cui prende in giro la Gregoraci. La più eclatante è un collage, dove si vede Elisabetta a cavalcioni su Pierpaolo, e di fianco una vecchia foto del Pretelli mentre abbraccia un cane di grossa stazza.

Questi sono i primi segnali che Selvaggia sta lanciando alla ex di Briatore dall’esterno della casa. A questo punto, tutti, si chiedono cosa succederà, se le due stasera si incontreranno. Ma soprattutto chi avrà la meglio con Pretelli?

continua a leggere su Teleclubitalia.it