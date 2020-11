Un boato ha squassato la notte di Torre Annunziata. Nella zona di Rovigliano una pompa di benzina è andata in fiamme in circostanze ancora da chiarire. L’esplosione è stata avvertita anche a chilometri di distanza.

Torre Annunziata, boato nella notte: esplode una pompa di benzina

Ad andare in fiamme, intorno alle 23, la stazione Gpl di via Ercole Ercoli. Per spegnere il rogo si è reso necessatio l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l’intera area. Sul posto si è recato anche il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione.

Gran parte della struttura è andata distrutta. Non si registrano per fortuna feriti. La Polizia ha avviato le indagini del caso per ricostruire le cause della deflagrazione. Non si esclude al momento nessuna pista, neanche quella del dolo. Tanta la paura per i residenti, alcuni dei quali svegliati di soprassalto.

Foto: archivio

