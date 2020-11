La piccola Noemi torna a camminare. La bimba di 4 anni (oggi 5), ferita a colpi di pistola a piazza Nazionale nel maggio del 2019 durante un raid di camorra, muove i primi passi dopo un lungo calvario ospedaliero durato più di un anno.

Napoli, Noemi torna a camminare. Il video commuove il web

La famiglia ha diffuso un video che mostra la piccola durante il suo percorso di riabilitazione. Cammina grazie a una struttura ortopedica. Purtroppo il proiettile che la raggiunse alla colonna vertebrale quel maledetto 3 maggio 2019 ha compromesso le sue capacità motorie. Per tornare alla normalità, Noemi dovrà sopportare altri interventi chirurgici e altre terapie riabilitative. Mamma Tania e papà Fabio hanno voluto pubblicare questo filmato su Facebook non solo per ricordare quello che questa bimba di 4 anni sta passando.

A breve comincerà il processo d’appello contro Armando e Antonio Del Re. Il primo grado li ha riconosciuti autori materiali dell’agguato tentato nei confronti di Salvatore Nurcaro, condannandoli a 18 e 14 anni. In quell’occasione, furono ferite la bambina e la nonna Immacolata.

“Lei è Noemi, 4 anni – scrive mamma Tania -. Lei è sopravvissuta a una fine certa, come tutte le vittime innocenti che la camorra lascia così, a terra, per sbaglio. Nonostante tutto, Noemi oggi convive con un invalidità permanente che non è riuscita più a recuperare, sottoposta a continui controlli medici per monitorare il suo stato di salute, sarà sottoposta a ulteriori interventi chirurgici durante la crescita, per sopperire le lesioni che si sono determinate. Un’infanzia segnata per sempre”.

