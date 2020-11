E’ deceduta nella giornata di ieri la mamma di Alfonso Sequino, ex consigliere comunale di Forza Italia. La donna, Giovanna Pennacchio, era affetta da Covid. Sarebbe spirata a seguito di un arresto cardiaco.

Giugliano, muore la mamma dell’ex consigliere Sequino

La donna era ricoverata in ospedale da diversi giorni. Il suo quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al decesso. Anche il marito sarebbe affetto da Covid-19, ma non verserebbe in condizioni tali da richiedere il ricovero in ospedale. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio per la famiglia Sequino sui social.

Commosso il post pubblicato da Alfonso Sequino per la mamma Giovanna. “Sofferente ed in silenzio hai vissuto e nello stesso modo sei andata via. Mi lasci un vuoto che non si potrà mai colmare e l’orgoglio di essere tuo figlio”, scrive l’ex consigliere. Sincere e sentite condoglianze anche dalla redazione di Tele Club Italia.

