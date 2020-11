Sbarco di migranti in Campania. Oggi verso le 19, infatti, i carabinieri della stazione di Massa Lubrense hanno trovato 16 persone (14 uomini e 2 donne) sulla spiaggia di Nerano, in Penisola Sorrentina.

I cittadini di nazionalità irachena e afgana sembrerebbero essere sbarcati con 2 barconi/imbarcazioni. Non c’è nessuna traccia però al momento dei mezzi di trasporto. La Capitaneria di porto è stata subito allertata e le Autorità locali sono giunte sul posto. Subito sono scattate la Inizio delle procedure sanitarie (tamponi ma non solo), assistenziali e di identificazione. Una salumeria del posto avrebbe aperto per offrire cibo ai migranti.

Si sta operando per trovare una sistemazione provvisoria per alloggiarli per la notte in attesa di identificarli domani e stabilire la loro destinazione.

