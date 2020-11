Pompei. Tragedia sfiorata in via Ripuaria a Pompei, auto in corsa si schianta contro Ape car. Una Lancia Y, come testimonia il video postato sui social, si è schiantata contro un Ape car mentre faceva rifornimento alla stazione di benzina.

Molto probabilmente, il conducente alla guida dell’auto, ha perso il controllo, a causa anche del manto stradale scivoloso per la pioggia, e si è schiantato con il mezzo fermo. Il proprietario del piccolo triciclo è riuscito a mettersi in salvo in extremis riuscendo a vedere l’auto arrivare a forte velocità.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Anche il conducente dell’auto pare non abbia riportato gravi ferite. Il video, in pochi minuti, fatto il giro dei social.

