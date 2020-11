Da Nord a Sud code all’esterno dei negozi Lidl per l’arrivo della collezione “Lidl Fan Collection”. A poche ore dal suo approdo in Italia è già sold out ovunque. Tra i prodotti più acquistati dagli italiani, ci sono loro: le sneakers. Hanno i colori di Lidl (giallo, rosso e blu) e sono in vendita a 12,99 euro.

Scarpe Lidl a ruba in Italia

Un successo inimmaginabile e inspiegabile quello della collezione Lidl. In Paesi come la Finlandia, per prima, il Belgio, la Germania, e la Gran Bretagna appena uscite in estate sono letteralmente andate a ruba. Persino sul sito ufficiale l’articolo era sold out: le scorte si sono esaurite nel giro di pochissimi giorni dal lancio.

In Italia diverse paia di scarpe sono finite in vendita sul web, sui principali siti di e-commerce, come Ebay, a prezzi decisamente gonfiati. In alcuni casi il prezzo di vendita era pari a 200 euro. Anche altri accessori a marchio Lidl, come magliette, calzini e ciabatte alla moda, sono andati esauriti in poco tempo. Un vero e proprio fenomeno commerciale, quasi senza precedenti.

