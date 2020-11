Si erano allontanati dai propri comuni per organizzare una festa di compleanno nonostante in Campania, adesso zona rossa, sia vietato spostarsi dal mio proprio domicilio se non per comprovate esigenze.

Organizzano festa di compleanno a casa nel Napoletano: festeggiato e invitati multati

Nei guai sono finite cinque persone, tutte denunciate per essersi spostate, appunto, in un altro comune senza motivo. E’ successo a San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano. I Carabinieri della sezione radiomobile di Nola e della stazione di Saviano, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono intervenuti in un appartamento in via Pollieri.

Qui hanno trovato cinque persone, di origini bulgare, residenti in diversi comuni del napoletano riunitisi per festeggiare il compleanno di uno di loro. I militari li hanno sanzionati per violazione delle norme anti Covid.

