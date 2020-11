NAPOLI. Un fiume di persone in strada nel sabato pre-lockdown. I napoletani, nel giorno prima che la Campania diventi ufficialmente zona rossa, sono scesi in strada a migliaia durante tutta la giornata. Una passeggiata, un pranzo, gli ultimi acquisti.

Ma in particolare in serata scene di caos e maxi assembramenti si sono registrati al Vomero. Tra via Luca Giordano, via Scarlatti sono centinaia e centinaia adulti, giovanilissimi e famiglie in strada anche solo per una passeggiata. Ma una donna, alla vista di tutte quelle persone in strada, ha iniziato a inveire contro alcuni presenti accusandoli che “per colpa loro lei non poteva lavorare”. La donna pare fosse titolare di un bar. Sul posto è stato necessario l’intervento della polizia municipale. Gli animi si sono surriscaldati. Non sono mancati attimi di tensione come mostra un video pubblicato dal consigliere regionale Borrelli.

Non va meglio anche in zona baretti a Chiaia dove, nonostante le chiusure alle 18 di bar, ristoranti e locali, ancora ci sono tantissime persone in giro. Da domani la Campania sarà zona rossa, dunque si potrà uscire solo per motivi di lavoro, salute e necessità. Sono vietati tutti gli altri spostamenti e soprattutto non ci si può spostare in un comune diverso da quello di residenza, se non per i motivi sopra elencati.

