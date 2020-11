NAPOLI. L’ultimo sabato prima dell’inizio della zona rossa in Campania. E in tanti oggi ancora ne stanno approfittando per gli ultimi acquisti prima delle chiusure di domani o magari per l’ultimo pranzo visto che anche oggi alle 18 le attività di ristorazione chiudono.

Napoli, il giorno prima della zona rossa

Sul lungomare ci sono schierate le forze dell’ordine a evitare le scene viste nei passati weekend. Ma oggi non c’è quell’orda di persone ad affollare via Caracciolo e le strade adiacenti. Sono pochi i napoletani presenti e le forze dell’ordine invitano tutti a tenere le distanze e indossare la mascherina. Anche il traffico veicolare in zona appare scorrevole.

Diverso discorso invece per via Toledo dove ci sono tante persone in giro. Molte le file che si registrano all’esterno di numerosi negozi. Una corsa all’ultimo shopping prima delle chiusure dunque. Dal 15 novembre molte attività commerciali infatti chiuderanno per due settimane.

Invece, pare che siano proprio stati presi d’assalto i sushi della città. Da via Toledo a Fuorigrotta si registrano lunghe code all’esterno di vari ristoranti che, ricordiamo, da domani potranno fare solo asporto e consegna a domicilio.

