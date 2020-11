Con l’annuncio nella giornata di ieri della zona rossa in Campania, centinaia di persone si sono riversate in strada prima della chiusura di molte attività e delle restrizioni sulla mobilità. Un vero e proprio assalto a bar, negozi e ristoranti in tutto il paese.

Controlli dei carabinieri

Diverse pattuglie dei militari dell’arma sono impegnate, su tutto il territorio, con posti di blocco e controlli. Una massiccia presenza in città che non è passata inosservata agli occhi dei tanti cittadini ancora in strada.

I posti di blocco sono concentrati soprattutto lungo le vie del centro e sulla circumvallazione esterna. Da domani in poi chiunque sia in strada deve presentare un’autocertificazione che attesti il motivo per cui si trova in giro. Gli unici motivi per cui si può uscire di casa sono: lavoro, salute o necessità (spesa al supermercato o in farmacia).

