Maradona jr ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli. Il figlio dell’ex Pibe de Oro, 34 anni, è risultato positivo al Covid-19 lo scorso 5 novembre. Aveva accusato i sintomi tipici del virus come tosse, febbre e difficoltà respiratorie.

Napoli, ricoverato in ospedale il figlio di Maradona per Covid

Nel corso dei giorni però le sue condizioni sono peggiorate, così da rendersi necessario il ricovero in ospedale. In questo momento Maradona Junior è in degenza ordinaria presso il Cotugno, centro Covid di eccellenza.

Due settimane fa circa era stato lui stesso ad comunicato sui social la positività («Vi assicuro che non è per niente piacevole», raccontava). Poi il silenzio. A quanto si è appreso comunque il quadro clinico è già in miglioramento. Tuttavia Maradona jr – che adesso allena la scuola calcio del Real Cesarea – viene comunque tenuto in osservazione.

