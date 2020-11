Napoli. Cinquecento euro per il trasporto dall’ospedale Cardarelli al proprio domicilio. E’ quanto avrebbero chiesto gli operatori di un’ambulanza ad un ragazzo disabile impossibilitato a raggiungere autonomamente la propria casa. Il giovane, infatti, abita nei Quartieri Spagnoli, dunque a cinque chilometri di distanza dal nosocomio napoletano.

Napoli, 500 euro per trasportare un disabile dal Cardarelli a casa

“Stiamo verificando la vicenda ma certo non ci stupisce, in realtà questo è un sistema che va avanti da sempre, ora con l’emergenza si è solo amplificato con i prezzi super maggiorati. Da anni denunciamo inascoltati questo business con soggetti dentro gli ospedali che si procurano “clienti” e che spesso trasportano in modo illegale anche persone decedute che invece dovrebbero restare negli obitori”, spiega Salvatore Iodice, consigliere di Europa Verde della Municipalità II.

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. “Si tratterebbe di una ditta che in pratica deterrebbe quasi il ‘monopolio’ sul trasporto in ambulanza negli ospedali napoletani. Alle spalle di tale azienda ci sarebbe un personaggio poco raccomandabile già finito in carcere per rapporti con la criminalità organizzata che abbiamo più volte denunciato e segnalato alle autorità preposte”, spiega Borrelli.

Trasporto fino a 1000 euro

“Ci è stato inoltre comunicato che il trasporto sanitario per delle dimissioni Covid dovrebbe avere un costo intorno ai 350 euro per via delle varie operazioni di sanificazioni e di messa in sicurezza, abbiamo quindi chiesto se per il caso specifico in esame, e anche per gli altri trasporti, queste operazioni siano state eseguite o se la cifra richiesta ai familiari del paziente abbia comportato esclusivamente guadagno”, aggiunge Borrelli.

Il consigliere regionale ha annunciato di preparare un dossier contro le speculazioni. “Ci sono stati comunicati infatti dei casi nei quali delle ambulanze private hanno chiesto anche 1000 euro per un trasporto covid speculando in modo indegno sulla sofferenza dei malati e dei loro familiari”, conclude.

Video



continua a leggere su Teleclubitalia.it