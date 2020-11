E’ morto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione Ferdinando Basile. L’infermiere, 48 anni, in servizio presso l’ospedale San Giovanni di Dio, aveva scoperto da qualche giorno di essere risultato positivo al Covid-19.

Baronissi (Salerno): infermiere precipita dal balcone. Era positivo al Covid

Il 48enne aveva probabilmente contratto l’infezione in corsia. Da alcuni giorni era in isolamento domiciliare. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, al lavoro per stabilire le cause che hanno portato il 48enne a decidere di compiere l’estremo gesto. L’uomo lascia la moglie e due figlie adolescenti.

In queste ore si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio anche sui social. Il sindacato Fp Cigl Salerno ha scritto un lungo post: “La terribile notizia della morte dell’operatore sanitario del Ruggi ha scosso tutto il personale dell’Azienda. Esprimiamo tutto il cordoglio dei lavoratori e della nostra organizzazione alla famiglia dell’infermiere deceduto quest’oggi a Baronissi, iscritto alla Fp Cgil Salerno. La tutela della salute mentale degli operatori sanitari in relazione all’emergenza Covid-19, è un elemento assolutamente da non sottovalutare”.

Il post poi prosegue: “È necessario fornire supporto agli operatori sanitari nella gestione dello stress e del malessere crescente legato alla gestione di questa emergenza. Urge assolutamente garantire l’attivazione di un servizio di supporto e sostegno psicologico e psicosociale”.

Foto: Tuttosanità

