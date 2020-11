Napoli. Un paziente ricoverato nell’area Sospetti del pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, con probabile infezione da Covid-19 e già in terapia, è stato trovato privo di vita nel bagno dell’area di pronto soccorso.

A ritrovare il corpo è stato il personale dell’ospedale che ha notato l’eccessiva permanenza dell’uomo nella toilette. Non è al momento possibile stabilire quale sia stata la causa del malore che ha portato al decesso, tuttavia la direzione sanitaria ha avviato ogni indagine necessaria.

I fatti

L’uomo era andato in bagno e non usciva da molti minuti, gli altri pazienti, preoccupati per il silenzio all’interno del wc, hanno allertato il personale che è intervenuto sfondando la porta. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sui social sta girando un video in cui si vede la persona riversa a terra nel bagno priva di vita.

Nel momento in cui è stato girato il video si stava provvedendo a rimuovere la salma del povero uomo. Abbiamo ritenuto non pubblicare ne condividere il video a causa delle immagini troppo forti anche perché ci sono volti di altre persone che per privacy vogliamo tutelare.

