Potrebbe essere in zona rossa o restare zona gialla. La Campania, stando a quanto riferito dal governatore dell’Abruzzo, non dovrebbe rientrare tra le nuove zone arancioni.

“Il ministro Roberto Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana, nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì“ ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Stando alle sue parole sarebbe dunque escluso un ingresso in zona arancione della Campania, dove adesso si teme il doppio salto in avanti. E cioè che possa essere dichiarata direttamente zona rossa, come accaduto qualche giorno fa per la Lombardia e la Calabria. La giornata di martedì sarà interamente dedicata alla situazione della regione Campania.

Intanto oggi è arrivata una nota di chiarimento del presidente della Campania sui posti letto nella regione.

