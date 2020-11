Blitz in pieno giorno a piazza San Nicola. Alcuni poliziotti in borghese sono scesi da un veicolo senza contrassegni e hanno bloccato un uomo che si stava recando presso la fidanzata. Subito dopo sono sopraggiunte delle volanti della Polizia di Stato. Il fermato è stato caricato in auto e portato via.

Giugliano, uomo fermato in piazza San Nicola: blitz in pieno giorno

Non si conoscono anche le circostanze del blitz. Una delle prissime ipotesi lega questo fermo a una sparatoria avvenuta circa due settimane fa lungo via Colonne, ma ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore. La Polizia ha messo a segno l’operazione in pieno giorno, sotto gli occhi increduli di decine di passanti, in una delle piazze centrali della città.

