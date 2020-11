Terribile incidente sull’A1. Un camion si è schianto contro il guard rail di cemento che divide le due carreggiate, invadendo entrambe.

E’ accaduto stamattina sull’A1, al chilometro 759, che va sia in direzione della costiera sorrentina e sia verso il centro direzionale di Napoli.

Come riporta Il Mattino, l’autista del mezzo pesante ha perso il controllo della guida e si è schiantato contro il guardrail, finendo piegato da un lato con le ruote all’aria e invadendo di fatto entrambe le carreggiate. Ferito l’automobilista, poi soccorso dai medici del 118 e trasferito in ospedale.

Il traffico è rimasto paralizzato per ore. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, che sta cercando di far defluire il traffico, e i vigili del fuoco che sono giunti sul posto con due squadre e un autogru per sollevare il mezzo pesante.

(immagine di archivio)

