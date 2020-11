Ancora troppo alto il numero di nuovi positivi in Campania. Nel bollettino di oggi sono 4600, in linea con l’andamento degli ultimi giorni. Cresce anche il numero dei sintomatici rispetto ai bollettini delle scorse settimane: oggi sono 284, alcuni dei quali hanno bisogno di assistenza sanitaria.

Campania, bollettino 8 novembre: ancora 4600 positivi

Record di numeri di tamponi effettuati. Nel bollettino diramato dall’Unità di Crisi sono più di 25 e 800. Si registrano inoltre 15 decessi. Ma nonostante i dati riportati dalla Regione, a destare maggiori preoccupazioni è la tenuta del sistema sanitario. Secondo il bollettino sono 1817 i posti di degenza ordinaria occupati su 3160 posti disponibili. Eppure i grandi nosocomi cittadini – dal Cotugno al Cardarelli – sono in affanno e non sanno più come offrire assistenza a decine di pazienti. Alcuni sono costretti a restare in auto o in ambulanza per ore in attesa che si liberi una postazione.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 4.601

di cui:

Asintomatici: 4.317

Sintomatici: 284

Tamponi del giorno: 25.806

Totale tamponi: 1.123.703

​Deceduti: 15 (*)

Totale deceduti: 826

Guariti: 440

Totale guariti: 16.441

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590

Posti letto di terapia intensiva occupati: 186

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.817

