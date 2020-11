Drammatico incidente a Limatola, in provincia di Benevento. Nella serata di ieri un 16enne, Antonio Suppa, ha perso la vita a bordo di una Mini Cooper nei pressi del municipio, in via San Rocco.

Limatola (Benevento), muore Antonio: aveva 16 anni

Antonio si trovava sul sedile posteriore quando l’autista della vettura ha improvvisamente perso il controllo del mezzo in circostanze da chiarire. La macchina, così, si è dapprima schiantata contro un muro di cemento armato, poi si è ribaltata.

Sul luogo della tragedia sono accorsi i carabinieri, gli uomini del 118 e i Vigili del Fuoco. I pompieri hanno estratto il corpo del ragazzino dall’abitacolo della vettura incidentata. Tuttavia per il 16enne, purtroppo, ogni soccorso si è rivelato vano. Il giovane è deceduto nell’impatto, a causa della gravità delle ferite riportate. Feriti, ma in maniera non grave, l’autista della Mini Cooper e il ragazzo che si trovava al suo fianco, sul sedile del passeggero.

Ora la salma di Antonio Suppa si trova all’ospedale di Caserta, in attesa di autopsia. Ai carabinieri spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato alla morte del 16enne: un aiuto in tal senso potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in strada. La notizia della morte di Antonio, studente di Ragioneria nella vicina Sant’Agata dei Goti, ha fatto rapidamente il giro in città, dove era molto conosciuto. Tantissimi in queste ore messaggi in ricordo del giovane, e di cordoglio alla famiglia, che sono apparsi in queste ore sui social network.

