Napoli. Dopo le immagini del lungomare affollato, arrivano anche quelle da Chiaia. Nel pomeriggio centinaia di persone hanno occupato i baretti del quartiere per anticipare l’aperitivo alle 17. In base al nuovo Dpcm, la chiusura dei bar, dei pub e dei ristoranti è infatti prevista alle 18.

Napoli, aperitivo anticipato: folla a Chiaia alle 17

Locali affollati soprattutto in via dei Mille e al Largo del Vasto a Chiaia. Stamattina erano apparse le immagini del lungomare gremito di gente, ma anche di tantissime persone in attesa del proprio turno sui marciapiedi di fronte ai ristoranti e all’interno dei locali.

Il sindaco di Napoli sulla possibilità di chiudere il lungomare e altre piazze del capoluogo partenopeo aveva detto in un video-messaggio: “Se io chiudo il lungomare non è che la gente si butta a mare, la gente andrà su via dei Mille, se chiudi via dei Mille andrà su via Toledo, se chiudi via Toledo va su piazza Plebiscito, se chiudi piazza Vanvitelli va su via Luca Giordano”

