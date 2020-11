Complice anche il bel tempo della giornata di oggi, tantissime persone sono scese in strada per godersi una bella giornata di sole. Alcuni però non indossano la mascherina correttamente e la portano abbassata sul collo.

Napoli, lungomare affollato e ristoranti pieni

Sul Lungomare ci sono anche tante automobili, visto che il traffico è stato deviato sull’area pedonale a causa del protrarsi della chiusura della Galleria Vittoria.

Il sindaco Luigi de Magistris ha scelto di tenere aperto, nonostante l’invito arrivato dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a chiudere i luoghi più affollati delle città.

Anche in centro e nella zona collinare del Vomero, in molti hanno deciso di trascorrere il sabato fuori casa tra negozi e ristoranti, o semplicemente per prendere un caffè in compagnia.

E proprio il primo cittadino partenopeo ribadisce l’utilità di lasciare aperto il lungomare.

“Se io chiudo il lungomare non è che la gente si butta a mare, la gente andrà su via dei Mille, se chiudi via dei Mille andrà su via Toledo, se chiudi via Toledo va su piazza Plebiscito, se chiudi piazza Vanvitelli va su via Luca Giordano”.

