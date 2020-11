Monte di Procida. Per contenere la diffusione del contagio il sindaco di Monte di Procida emette una nuova ordinanza. In via precauzionale e temporanea, con decorrenza immediata e fino alle ore 23,59 del 8 novembre 2020, si dispone quanto segue:

1) In località Acquamorta :

sarà interdetto l’accesso ai moli, alla spiaggia, all’area verde Scirocco e alla omonima area giochi;

a partire dalle 18:00 l’intera area sarà interdetta, salvo che per lo svolgimento delle attività commerciali consentite, con le limitazioni previste dall’attuale normativa nazionale e regionale.

In merito alle attività di bar e ristoranti, nei limiti imposti dal DPCM e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania vigenti, l’accesso dell’utenza è consentito per il solo tempo strettamente necessario agli acquisti;

restano consentite le attività diportistiche

è interdetto l’accesso alle spiagge di Miliscola e di Torregaveta.

Si avvisa che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, e ai sensi del DL 7/10/2020, ai quale integralmente si rinvia.

