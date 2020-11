Nuovo record dei contagi in Campania: oltre 4500 positivi e 40 decessi

Nuovo record dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore si registrano ben 4.508 positivi nella regione. E’ quanto si apprende dal bollettino delle 17 diffuso dall’Unità di Crisi regionale. C’è un altro dato preoccupante: i decessi. Dal 12 ottobre al 5 novembre si sono verificati altre 40 morti.

Intanto aumenta il numero dei guariti: sono 320 quelli segnalati dall’Unità di Crisi. Si registrano anche sei posti letto in più occupati nelle terapie intensive; ieri erano 174. Per quanto riguarda i posti di degenza occupati, oggi ci sono 69 in più rispetto a ieri.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 4.508

di cui:

Asintomatici: 4.138

Sintomatici: 370

Tamponi del giorno: 23.897

Totale positivi: 78.009

Totale tamponi: 1.075.201

​Deceduti: 40 (*)

Totale deceduti: 796

Guariti: 320

Totale guariti: 15.017

(*) deceduti tra il 12 ottobre e il 5 novembre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590

Posti letto di terapia intensiva occupati: 180

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.677

