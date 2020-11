Campania. Il governatore Vincenzo De Luca durante la sua diretta social, che come ogni venerdì ormai da diversi mesi a questa parte fa il punto della situazione sull’emergenza Covid in Campania, ha voluto sottolineare i dati dei singoli paesi che hanno registrato negli ultimi tempi un alto indice di contagio.

I dati in alcuni paesi della Campania

I dati che abbiamo oggi in Campania ci fanno preoccupare. Nessuno pensi di festeggiare perché non c’è niente da festeggiare, ha dichiarato il presidente della regione.

La città di Napoli ha 1046 positivi. La maggior parte sono asintomatici, ma loro il contagio lo diffondono ugualmente. Giugliano 116 positivi, è una delle situazioni più preoccupati. Arzano 24, Caserta 65, Aversa 109 positivi, Somma 50, San Giorgio 45, Nola 57, Ercolano 48, Salerno 56, Acerra 30, Marano 62, Marcianise 41, Melito 35, Ottaviano 50, Marigliano 28, Scafati 22.

Dobbiamo stare attenti, altrimenti andiamo in zona strarossa. Dobbiamo fare un grande sforzo unitario per contenere il contagio.

Chiedo ai sindaci di fare atti di responsabilità e di mettere in piedi azioni di controllo. Ho visto che il sindaco di Salerno ha predisposto la chiusura del lungomare. Chiedo alle forze dell’ordine di controllare che dopo le 22 non ci sia un anima in giro.

