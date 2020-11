Frattamaggiore. Covid a Frattamaggiore, muore il dottor Francesco Antonio Auletta. La triste notizia dell’ennesima vittima di Covid è stata diramata attraverso i social. A perdere la vita è il noto medico Psicologo psicoterapeuta e volto storico dell’Asl Napoli 2 Nord.

Il post su Facebook

Il nemico invisibile Covid19 colpisce ancora, si è preso il volto storico dell’ASLNa2nord

Profondo dolore per la perdita del Dottore Francesco Antonio Auletta Psicologo psicoterapeuta, persona dalle qualità umane straordinarie nella cura e nella pratica della sua professione.

Il suo sorriso e la sua bontà rimarranno scolpite nel cuore di tutta Frattamaggiore e di quanti lo hanno incontrato come pazienti e come colleghi. Una persona che ha lavorato sempre per il bene dell’altro, la felicità del prossimo, dando alla cura il volto umano dell’accoglienza.

