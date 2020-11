Omicidio nella notte a Napoli. Un giovane di 24 anni, Benvenuto Gallo, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco dietro la nuca. Il decesso è avvenuto all’ospedale Cardarelli, poco dopo il suo arrivo. A darne notizia Il Mattino.

Napoli, ucciso 24enne a colpi di pistola

A indagare sull’omicidio i carabinieri della Compagnia Stella. Secondo i primi accertamenti dei militari dell’Arma, il 24enne sarebbe stato colpito all’altezza del civico 30 di via Comunale della Luce, quartiere San Pietro a Patierno di Napoli.

In quel tratto alcuni residenti avevano segnalato alle forze dell’ordine l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. In strada tracce di sangue. Dinamica dell’evento ancora da chiarire. Non si esclude invece che il movente sia legato al mondo della droga visti i precedenti specifici della giovane vittima.

continua a leggere su Teleclubitalia.it