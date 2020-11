Caivano. Non ce l’ha fatta Giovanni Fabozzi, 32 anni, e titolare del noto bar Coffee Gio’, di fronte il Santuario di Campiglione.

Lutto a Caivano, Giovanni muore a 32 anni: era titolare di un noto bar

La notizia si è presto diffusa in città, gettando nello sconforto amici e parenti. Sulle cause del decesso c’è massimo riserbo familiare. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio e i ricordi degli amici. “Oggi non è un buongiorno. Ci svegliamo con una tristissima notizia in un periodo che già di suo non è dei migliori. È venuto a mancare Giovanni Fabozzi, un ragazzo ben voluto da tutti, stroncato da un infarto alla prematura età di 32 anni. Siamo vicini all’intera famiglia. Ciao Giovanni, che la terra ti sia lieve”, scrive la società sportiva Caivanese. “Non si può morire così giovani”, è il commento di un amico. I funerali si celebreranno domani, ma ancora non sono stati resi noti l’orario e la chiesa dove si svolgerà il rito funebre.

