Villaricca. Michele Cimmino chiarisce il suo voto in aula e ribadisce di essere indipendente dall’amministrazione Punzo. “A seguito dell’ultimo Consiglio Comunale nonché delle recenti vicende politiche locali, ritengo doveroso fare alcune precisazioni. Ho votato il bilancio per senso di responsabilità ed in assoluta coerenza con la posizione politica assunta.”

VILLARICCA, IL CHIARIMENTO DI CIMMINO

“Difatti le dimissioni del vicesindaco Francesco Mastrantuono sono state rassegnate in piena condivisione e sintonia con l’intero gruppo consiliare che ha deciso concordemente di non avere esponenti in giunta. Conseguentemente, come già ho avuto modo di spiegare, continuerò questo scorcio di consiliatura ad agire come forza indipendente e, come sempre, nell’interesse della città dando il mio contributo su tutti i provvedimenti che andranno in questa direzione.”

Michele Cimmino

Capogruppo di PER VILLARICCA

