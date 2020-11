La Campania è stata a lungo ultima per numero di tamponi. Delle spese straordinarie per affrontare l’emergenza Covid, quella per tamponi è sempre stata in coda. Il Presidente De Luca ha sempre sottovalutato l’importanza di un’attività che significa allo stesso tempo prevenzione e tracciamento. Questa sua incapacità ci ha condotti al disastro. Oggi che i contagi sono esplosi il servizio pubblico è in affanno. Le ASL non riescono a rispondere all’enorme richiesta che arriva da noi cittadini, soprattutto, a causa del taglio del personale sanitario operato prima da Caldoro e poi dallo stesso De Luca. È notizia di oggi che una giovane di 21 anni di Marano sarebbe deceduta all’ ospedale di Giugliano dopo un arresto cardiaco a causa dei soccorsi arrivati in ritardo perché impegnati in interventi per malati covid. Non possiamo accettare che ha causa della speculazione avvenuta in questi anni sul sistema sanitario le nostre vite siano in pericolo! Non possiamo accettare che il sistema sanitario collassi senza che i responsabili ne diano conto! Serve dare risposte immediate, a partire dai tamponi! VOGLIAMO: Tamponi gratuiti nel pubblico e nel privato, sempre che effettuati su indicazione medica; Imposizione di un prezzo fisso e calmierato per i tutti laboratori privati accreditati dalla Regione; Attivazione di quei laboratori pubblici ancora inutilizzati e incremento della capacità di analisi di quelli sottoutilizzati, attraverso un piano assunzioni immediato, la dotazione dei macchinari necessari, la requisizione di questi stessi macchinari ai privati, la precettazione dei loro lavoratori; Più risorse per i servizi di assistenza domiciliare, per le USCA. Più risorse per la rete dei Medici di Medicina Generale. Nuove assunzioni (ad oggi mancano addirittura 300 medici di base!) e coinvolgimento immediato delle facoltà e delle scuole di specializzazione universitarie nei servizi di assistenza territoriale. Bisogna fare presto. Il governo regionale deve mettere in campo tutti gli strumenti possibili per salvare le nostre vite e tutelare la salute pubblica!

Comunicato stampa.

