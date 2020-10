Non ha voluto fermarsi nonostante il grave lutto che l’ha colpita. Silvia Toffanin oggi è andata regolarmente in onda con Verissimo nonostante la recente perdita della mamma, Gemma Parison. Da sempre molto discreta sulla sua vita privata, ha scelto di non condividere il proprio dolore con il pubblico, ma si è commossa nel corso dell’incontro con Michelle Hunziker.

Silvia Toffanin, la scomparsa della mamma

È stata proprio la Hunziker, a un certo punto dell’intervista, a tradire la propria emozione e a dimostrarsi solidale con la collega e amica: “Avevo promesso di non piangere. Questa puntata è difficile. Non è tanto per i filmati, ma perché sono tua amica e sono empatica. Senti Silvia, io ti voglio un bene dell’anima e so che per te questa puntata è difficilissima. Voglio dirti che ti sono veramente vicina”. Il gesto ha commosso la Toffanin, che comunque ha mantenuto un’ammirevole compostezza: “Ti voglio bene Michelle” le ha detto.

I messaggi di vicinanza

Dalle pagine social di Verissimo, è arrivato un messaggio di cordoglio per la Toffanin dopo la notizia della sua perdita: “Un grande abbraccio da tutti noi di Verissimo alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma”.

Della vita privata della conduttrice di Canale 5 si sa molto poco, oltre al legame con Pier Silvio Berlusconi, da cui ha avuto i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Originaria di un paese in provincia di Vicenza, mamma Gemma era stata una bidella ed è scomparsa dopo alcuni mesi di malattia. “‘Vai, viaggia’, diceva mamma, ‘non fare come me che sono rimasta qui‘”, aveva detto di lei tempo fa la Toffanin, che nella sua carriera ha sempre ricevuto il sostegno e l’appoggio dei genitori.

