L’ipotesi del lockdown nelle grandi città prende quota. La stretta potrebbe arrivare già nel weekend, mentre secondo alcuni retroscena il Governo Conte starebbe anche pensando di anticipare il prossimo Dpcm, previsto per il 9 novembre, ai primi del mese.

Nella lista delle città a rischio ci sono Milano, Napoli, Roma, Torino e Bologna. C’è chi richiama alla prudenza all’interno del governo e chiede di fermare anche le scuole e sospendere le lezioni in presenza in tutta Italia, anche per elementari e medie.

A Montecitorio circola la notizia che già da lunedì l’Italia potrebbe trovarsi “come la Francia”, in un lockdown morbido. Fermare solo Milano non viene ritenuto sufficiente. Il governo tratta con il Pirellone e con il sindaco Sala per il blocco dell’area metropolitana dove ci sono migliaia di nuovi contagiati e ospedali in grave affanno, in alcuni casi a rischio collasso.

La zona rossa con il divieto di spostamento per i cittadini e il blocco di tutte le attività ad esclusione di quelle essenziali, diventerebbe operativo già da lunedì. La stessa misura potrebbe essere presa anche in quelle altre città che mostrano un incremento di nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati. Nella capitale, ad esempio, i positivi nelle ultime 24 ore sono oltre 2.200, con un rapporto tra nuovi contagiati e tamponi dell’8,8 per cento. Intanto in Campania, ieri il governatore De Luca ha chiuso tutte le scuole, nidi compresi e la scelta ha innescato un duro scontro nel governo.

